Siverek’te motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı



Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 arkadaşın bindiği motosiklet aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunanlar çevreye savruldu. Kazayı gören mahalle sakinleri kaza yapanların yardımına koşarken, olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrası 17 yaşındaki Can Başanbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Abdullah Sağlam ve İhsan Dilek’te olay yerinde ilk müdahalesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde hayatını kaybeden Can Başanbaş’ın cenazesi Cumhuriyet Başsavcılığın incelemesi sonrası Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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