Kazada ölen anne ve 3 oğlu toprağa verildi



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, akrabalarını ziyarete giderken sebze yüklü kamyonet ile çarpışan hafif ticari araçta yaşamını yitiren anne ve 3 oğlunun cenazesi toprağa verildi.

ŞanlıurfaGaziantep kara yolunun 63´üncü kilometresinde dün meydana gelen kazada Nevzat Korkmaz'ın kullandığı 44 HT 681 plakalı hafi ticari araç ile Müslüm Kızıltoprak yönetimindeki 34 AG 4195 plakalı soğan ve patates yüklü kamyonet Arat Dağı mevkiinde çarpıştı. Kazada şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Nevzat (26) ile annesi Meryem (50) ve dğer çocukları Yakup (22) olay yerinde, Hakkı Korkmaz (17) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAN YANA TOĞRAĞA VERİLDİLER

Yakınlarını ziyarete giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Meryem ile çocukları Hakkı, Yakup ve Nevzat Korkmaz'ın cenazeleri, yakınlarının kıldığı cenaze namazının ardından Suruç´un Hacılar Mahallesinde yan yana toprağa verildi. Öte yandan kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Müslüm Kızıltoprak ile Salih ve Nahsen Korkmaz´ın hastanedeki tedavilerine ise devam ediliyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-12-05 12:15:01



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