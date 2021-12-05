Kazada ölen anne ve 3 oğlu toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen anne ve 3 oğlu toprağa verildi

DHA

Kazada ölen anne ve 3 oğlu toprağa verildi


Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, akrabalarını ziyarete giderken sebze yüklü kamyonet ile çarpışan hafif ticari araçta yaşamını yitiren anne ve 3 oğlunun cenazesi toprağa verildi.
ŞanlıurfaGaziantep kara yolunun 63´üncü kilometresinde dün meydana gelen kazada Nevzat Korkmaz'ın kullandığı 44 HT 681 plakalı hafi ticari araç ile Müslüm Kızıltoprak yönetimindeki 34 AG 4195 plakalı soğan ve patates yüklü kamyonet Arat Dağı mevkiinde çarpıştı. Kazada şarampole  devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Nevzat (26) ile annesi Meryem (50) ve dğer çocukları Yakup (22) olay yerinde, Hakkı Korkmaz (17) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
YAN YANA TOĞRAĞA VERİLDİLER
Yakınlarını ziyarete giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Meryem ile çocukları Hakkı, Yakup ve Nevzat Korkmaz'ın cenazeleri, yakınlarının kıldığı cenaze namazının ardından Suruç´un Hacılar Mahallesinde yan yana toprağa verildi. Öte yandan kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Müslüm Kızıltoprak ile Salih ve Nahsen Korkmaz´ın hastanedeki tedavilerine ise devam ediliyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-12-05 12:15:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Siverek’te motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Siverek’te motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa’da çiftçilere “suluk” desteği
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da çiftçilere “suluk” desteği
Haliliye’de kış spor okullarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Haliliye’de kış spor okullarına yoğun ilgi
Engelli çift, Dünya Engelliler Günü'nde hayatlarını birleştirdi
YEREL HABERLER Engelli çift, Dünya Engelliler Günü'nde hayatlarını ...
Feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
YEREL HABERLER Feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi
Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; anne ve 3 çocuğu öldü
YEREL HABERLER Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı; anne ve 3 ...
Hafif ticari araç patates yüklü kamyonla çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç patates yüklü kamyonla çarpıştı: 3 ...
Şanlıurfa’da emekli vatandaş balkonunu Kur’an-ı Kerim atölyesine çevirdi Yıpranmış Kur'an-ı Kerim'lere hayat veriyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da emekli vatandaş balkonunu Kur’an-ı Kerim ...
Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında taşlı-sopalı kavga: 1'i polis, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kuaför çalışanlarıyla öğrenciler arasında ...
Şanlıurfa’da okul önünde kavga: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da okul önünde kavga: 6 gözaltı
Yalnız yaşayan adam banyoda ölü bulundu Şanlıurfa’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Yalnız yaşayan adam banyoda ölü bulundu Şanlıurfa’da ...
Arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Devrilen kamyondaki arpa tarlaya saçıldı
YEREL HABERLER Arpa yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı Devrilen ...
Şanlıurfa’da engelli bireyler unutulmadı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da engelli bireyler unutulmadı
Hastanede karşılaşan husumetli ailler birbirine girdi: 2’si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Hastanede karşılaşan husumetli ailler birbirine ...
Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan 5 Kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Sahte belgelerle dolandırıcılık yapan 5 Kişiye ...
Hastanede husumetli ailelerin kavgası: 2´si ağır, 3 yaralı
YEREL HABERLER Hastanede husumetli ailelerin kavgası: 2´si ağır, 3 ...
Sahte EFT belgesi ile 780 bin liralık dolandırıcılık yapan 5 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Sahte EFT belgesi ile 780 bin liralık dolandırıcılık ...
Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu (2)
YEREL HABERLER Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu ...
Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu tarafından vuruldu
YEREL HABERLER Oyuncak tabancalı soyguncu, gerçek tabancalı kuyumcu ...
Kuyumcu soygun anında çay içmeye devam etti Görüntüleri izleyenlerin “Yemek de ısmarlasaydın” şeklindeki ifadeleri gülüşmelere neden oldu
YEREL HABERLER Kuyumcu soygun anında çay içmeye devam ...
Ahır yangınında 12 inek öldü
YEREL HABERLER Ahır yangınında 12 inek öldü
Marketteki soygun girişimi kamerada; kasiyerin başına silah dayadı
YEREL HABERLER Marketteki soygun girişimi kamerada; kasiyerin başına ...
Şanlıurfa'da toprağa gömülü uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da toprağa gömülü uyuşturucu ve silah ele ...
Ahırda çıkan yangında 12 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Ahırda çıkan yangında 12 hayvan telef oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.