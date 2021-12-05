Karbel Karaköprü Belediye Spor - İçel İdmanyurdu Spor Kulübü: 1-1

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Alkan Parsak, Yunus Yıldız, Muhammed Munir Dadı

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR: Erşen İsa, Fikret (Dk. 82 Burak), Halil (Dk.82 Emre Karadağ), Barış (Dk. 60 Doğan), Emre Aydın (Dk. 69 Batuhan Türk), Umut, Abdurrahman, Fevzi, Emre Yıldırım, Kağan (Dk. 60 Ahmet Mümin)

İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ: Sertaç Burak, Furkan Işıkdemir (Dk. 60 Serhat), Muhammed Raşit (Dk. 82 Sidar), Sabit (Dk. 60 Batuhan Ayvaz), Furkan Güneş, Ömer, Erhan, Özkan, Murat (Dk. 87 Ömer Faruk), Aslan

GOLLER: Dk.5 Umut (Karbel Karaköprü Belediye Spor) Dk.34 Muhammed Raşit (İçel İdmanyurdu Spor Kulübü)

SARI KARTLAR: Umut, Halil, Kağan (Karbel Karaköprü Belediye Spor) Burak (İçel İdmanyurdu Spor Kulübü)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 15'inci hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediye Spor, sahasında İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

5'inci dakikada Fevzi´nin ceza alanına ortasına iyi yükselen Umut, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.

34´üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed Raşit'in topa sert şutu ağlara gitti: 1-1.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-12-05 15:06:39



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