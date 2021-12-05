Haliliye’de temizlik çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediyesi ilçe genelinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürürken, Devteşti Mahallesinde bulunan cadde, sokak ve kaldırımlar köpüklü su ile yıkandı.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, “temizlik ve hijyenin kalbi Haliliye” sloganıyla yürüttüğü çalışmaları, Kovid19 salgınıyla mücadele kapsamında sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla periyodik programlar dahilinde ilçe genelinde köpüklü yıkama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Devteşti Mahallesinde bulunan cadde, sokak ve kaldırımları köpüklü su ile yıkayarak, dezenfekte etti. Mahallede yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnun olduğunu ifade eden Devteşti Mahalle Muhtarı Tahir Kına, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Kına yaptığı açıklamada, “Şu anda 6 ekibimizle Devteşti Mahallesinde yıkama ve dezenfekte yapılmaktadır. Hizmetlerin devamını dilerim, bu konuda mahallem adına Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a teşekkür eder, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise periyodik programlar dahilinde köpüklü yıkama ve dezenfekte çalışmalarının süreceği kaydedildi.

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