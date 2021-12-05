Irak’a mobilya taşıyan tır Şanlıurfa’da devrildi 26 ton mobilya parçası yola saçıldı

Pandemide en çok hangi filmleri izledik?

Merkez'den döviz piyasasına bir müdahale daha

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın İnegöl ilçesinden aldığı 26 ton mobilyayı Irak’a götüren tır Şanlıurfa’da devrildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep Şanlıurfa otoyolunun Birecik ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Bursa’nın İnegöl ilçesinden aldığı 26 ton mobilyayı Irak’a götüren Ömer U.’nun kullandığı 33 AZR 73 plakalı tır, iddiaya göre virajı almaya çalışırken sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken tırın içerisindeki ambalajlı mobilya parçaları yola saçıldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansa alıp olay yerinde müdahale etti.

Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, mobilya parçalarının kaldırılmasıyla birlikte yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.