Haliliye’de keman kursu kayıtları başladı

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Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan keman kursu için başvurular başladı.

Haliliye Belediyesi, gençleri geleceğe hazırlama adına aktivitelerine devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde keman kursu açılıyor. Gençlerin müzikle iç içe olmasının hedeflendiği keman kursuna kayıtlar başladı. Uzman eğitmenler tarafından verilecek olan keman kursuna 11 ile 17 yaş arasındaki gençler başvurabilecek.

Başvurular, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde alınacak.

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