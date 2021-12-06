Şanlıurfa’da yabancı uyruklular aşı oldu

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Şanlıurfa’da yabancı uyruklu kişilere verilen eğitim sonrası ikinci doz korona virüs aşıları yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin aşı olması için eğitim programı düzenlendi. Yenice Merkez Okulu'nda düzenlenen danışmanlık programına katılan yabancı uyruklu kişilere daha sonra okul bahçesinde tek tek Covid19 aşısı yapıldı. Aşı olan kişilere hijyen kiti hediye edildi.

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