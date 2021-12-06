Beyazgül'e kooperatif başkanlarından teşekkür

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Üreten ve Gelişen Şanlıurfa” sloganıyla kendi Evren Sanayi Kooperatifi yakınında inşa edilen çeşitli meslek gruplarının yer aldığı sitelere nefes aldıracak bulvarlar ve caddeleri birer birer hizmete kazandırıyor.

İstihdam ve üretimin merkezi olan meslek kooperatiflerinin yol ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Başkan Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda çalışmaları hızlandırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Evren Sanayi Sitesi Kadıkendi Mahallesi’nde 30 yakın meslek sitesinin yer alacağı ve alt yapı çalışmalarının devam ettiği bölgede yapılan çalışmaları inceledi. Beyazgül, burada yapılan çalışmalarla ilgili olarak teknik personellerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Ekipleri, yapılaşmanın olmadığı Şanlıurfa Ticaret Merkezinin bulunduğu alanda alt yapı ve yol genişletme çalışmasını sürdürüyor. 30’a yakın meslek grubunun yer alacağı Şanlıurfa Ticaret merkezinin tamamlamasıyla 3 bine yakın esnaf buradan faydalanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül “Bölgede kurulacak olan 30’a yakın Meslek sitelerinin alt ve üstyapısının tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa’da istihdama büyük katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Beyazgül“Henüz hiçbir yapılaşmanın olmadığı bir yoldu burası çalışmalarımızda henüz meslek siteleri yerleşmeden yapılaşma olmadan bu bölgenin alt ve üstyapısını tamamlayıp kooperatiflerimizin hizmetine sunacağız. Önümüzdeki yıllarda bu güzergâhta büyük bir canlılık olacak. Bir çakıl taşını bile değerlendirerek kendi araçlarımızla, kendi teknik gücümüzü kullanarak bu yolları yapıyoruz. Memleketimiz için hayırlı hizmetler yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Daha önceleri meslek siteleri yapılır daha sonra alt ve üst yapısı tamamlanırdı. Biz bu durumu ortadan kaldırdık önce yolları, altyapıyı, üstyapıyı hazır hale getiriyoruz ardından meslek sitelerinin kurulmasını sağlıyoruz Şanlıurfa’mıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Şanlıurfa Lokantacılar ve Tatlıcılar Kooperatif Başkanı Mehmet Kaçak” Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımızın atılımı bizleri sevindirmiştir. Başkanımızdan Allah razı olsun diye konuştu”

Şanlıurfa İhtisas Gıda İmalatçılar Kooperatif Başkanı Kureyşi Çelik ise Sanayi, üretim ve istihdama verdikleri desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ederek 30’a yakın meslek kooperatifinin ve Şanlıurfa ticaret Merkezinin bulunduğu alanda yapılan alt ve üstyapı çalışmalarının son derece önemli olduğunu ifade etti.

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