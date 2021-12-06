Halfeti’de 10 adet yüzer duba restoran ihale edilecek

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Halfeti İlçesi Birecik Baraj Gölü üzerinde 10 adet yüzer duba restoran yer kiralama ihalesi yapacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından Halfeti İlçesi Birecik Baraj Gölü Sahil yolu üzerinde belirlenen yerlerin kiralama ihalesi 23 Aralık perşembe günü saat 11.10’da büyükşehir belediye encümen salonunda yapılacak. 10 adet yüzer duba restoran yer kiralama ihalesi 300 metrekare olmak üzere metrekare 250 TL muhammen bedel ile ihaleye çıkacak.

Yüzer Duba Restoran Yer Kiralama şartnamesi için Hamidiye Mahallesi, Abdulkadir Karahan Caddesi üzerinde yer alan Şanlıurfa Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Ulaşım Şube Müdürlüğünde işlemlerin görülebileceği ve 200 TL karşılığında aynı adresten temin edilebileceği belirtildi.

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