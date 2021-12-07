Haliliye'ye bir okul daha kazandırılıyor

Haliliye Belediyesi aralık ayı meclis toplantılarının birinci birleşiminde, ilçede bir okul ve ilçe emniyet müdürlüğü binasının yapılması kararlaştırıldı.

Haliliye Belediyesi Aralık ayı birinci meclis birleşimi gerçekleşti. Devteyşti Mahallesinde bulunan Eyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi içerisindeki meclis toplantı salonundaki birleşim, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat başkanlığında toplandı. Meclis üyelerinin katıldığı toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerine geçildi.

Haliliye’ye yönelik kararların alındığı birleşimde, Şair Nabi Mahallesine okul ve Ahmet Yesevi Mahallesine İlçe Emniyet Müdürlüğü yapılması kararları görüşüldü. Toplantı sonrası açıklama yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak her gün gelişen, hızla artan nüfusumuzla birlikte biz de belediyecilik hizmetlerimizi hızlandırarak devam ettiriyoruz. Bugün önemli kararlar aldık. Şair Nabi Mahallemizi ilgilendiren bir okul yeriyle, okul sorunuyla ilgili resmi kurum alanının oluşturulması için Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün oluru, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin imar planı değişikliği ve valiliğimizin talebi doğrultusunda Haliliye Belediyesi olarak biz de bu taşın altına elimizi koyarak, Şair Nabi Mahallemize inşallah okul yeri kazandırıyoruz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İlçe emniyet müdürlüğümüzün Haliliye’mize kazandırılmasıyla ilgili yoğun bir uğraş sarf ettik. İnşallah Haliliye’mize ilçe emniyet müdürlüğü binasını Haliliye Belediyesi olarak bizler yapacağız. Bu binamız Ahmet Yesevi Mahallemizde inşa edilecek. Bir taraftan okulla ilgili geleceğimizi ilgilendiren, bir taraftan hepimizi ilgilendiren, asayişimizi ilgilendiren ilçe emniyet müdürlüğü binasının yapılmasıyla ilgili kararımızı meclisimizde almış bulunmaktayız. Meclis üyelerimize vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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