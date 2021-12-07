PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi (2)

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CENAZE ADLİ TIPA GETİRİLDİ

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Tunç'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna getirildi.Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) -

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-12-07 11:30:04



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