PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi (3)

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TERÖRİSTİN SAKLANDIĞI EV GÖRÜNTÜLENDİ

Bozova´ya bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde GAPRıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç'un kaldığı ev görüntülendi. Terörist Ferhat Tunç´un gizlendiği evde çeşitli yaşam malzemeleri ile terörist posterleri, kitap ve bazı dijital materyaller bulunduğu görüldü. Öldürülen teröristin gizlendiği evin sahibinin uzun yıllar önce öldüğü ve evin boş olduğu kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-12-07 14:42:23



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