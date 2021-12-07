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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

İHA

Şanlıurfa’daki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Şanlıurfa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 30 zanlıdan 17’si tutuklanırken 13 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Satışıyla Mücadele kapsamında sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişi “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17’si tutuklanırken 13 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında ayrıca 32 kişi hakkında “Uyuşturucu madde kullanmak” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
Operasyonda satışa hazır vaziyette 340 gram eroin maddesi, 770 gram esrar maddesi, 281 adet hap, 240 gram metamfetamin maddesi, 30 gram bonzai maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 385 TL para ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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