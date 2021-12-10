Haliliye’de yol yapım çalışması devam ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmert Canpolat’ın talimatıyla Osmangazi ve İmam Bakır Mahallelerinde sıcak asfalt serim çalışmaları, Devteyşti ve Şair Nabi Mahallelerinde ise bakım ve onarım çalışmalar yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü’nün ilçenin yol ağını genişletmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında yeni yol açma, asfalt serimi, bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Osmangazi ve İmam Bakır Mahallelerinde sıcak asfalt serim çalışmalarını yaparken, Devteyşti ve Şair Nabi Mahallelerinde ise kilitli beton parke ile kaldırım taşlarının bakım ve onarım çalışmalarını devam ettirdi. Mahallelerinde yapılan asfalt serim çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz ve Osmangazi Mahalle Muhtarı Nahit Çiftçi, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, program dahilinde ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.