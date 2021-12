Bozova’da gençlik merkezi faaliyete girdi

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy’un Seçim vaatlerinden biri olan gençlik merkezi tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Her zaman gençlere, spora ve sporculara ayrı bir önem ve değer veren Başkan Aksoy, gençlik merkezini hizmete başlattı. Her alanda olduğu gibi sportif alanda ilçenin kalkınması ve gelişmesi adına hayata geçirilen gençlik merkezinde gençler, her alanda kurslar alabilmenin yanı sıra sportif etkinliklerde de bulunabilecekler. Gençlik merkezinin hizmete girmesi ile birlikte etüt çalışma odası, ders sınıfları, müzik kursları, el sanatları ve diğer alanlarda kurs verilmeye başlandı.

Gençlik merkezi ile ilgili olarak, merkezde kurs gören öğrenciler, ‘’ Her zaman yanımızda olan bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımıza, Belediye Başkanımız Suphi Aksoy’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başkanımız her zaman biz gençlere ayrı bir önem veriyor ‘’ dedi.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy yaptığı açıklamada, ‘’ Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanında durduk ve durmaya da her zaman devam edeceğiz. Onlara her türlü desteği ve hizmeti sunuyoruz. İlçe merkezinde modern gençlik merkezi kazandırdık ve ilçe gençlik merkezimizi daha modern bir yere taşıyarak gençlerimizin daha güzel alanda hizmet almasını sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na ilçem ve şahsım adına teşekkür ederim. Gençlik merkezimiz Bozova’ya ve Bozovalı gençlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

