Siverek’te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek Mevlana Celaledidini Rumi Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kazada Kadriye K., Mahmut K., Bermal K., Ferza K. ve Muhterem K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda uzun trafik kuyruğu oluştu.

Araçların olay yerinden çekilmesi sonrası yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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