Kaya mezarında define arayan 3 kişi suçüstü yakalandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinde Roma dönemine ait kaya mezarlarında define arayan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Roma dönemine ait 3 kaya mezarında kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler 3 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazı alanı ise koruma altına alındı.

İsmi açıklanmayan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-12-11 11:17:17



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