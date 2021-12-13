Şanlıurfa'da hastanede KBRN tatbikatı



Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde; Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) gaz sızıntısı tatbikatı yapıldı. Hastanede yükselen siren sesleri ve özel kıyafetli personeller tarafından sedyeyle taşınan yaralıları görenler, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD Acil Durum Müdürlüğü, 112 Acil Servis, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin katılımıyla KBRN gaz tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta senaryo gereği, hastanenin bahçesinde yayılan gazdan etkilenenlerin bulunmasıyla özel kıyafetli personeller bölgeye sevk edildi. Ekipler ilk önce bölgede radyasyon ölçümü yapıp, ardından gazdan etkilenenleri sedyeyle hastaneye taşındı. Bu sırada hastanede ambulansların siren çalması ve peş peşe sedyeyle hasta taşınmasını görenler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Hastane yetkilileri, tatbikat ile personellerin olası bir duruma karşı teyakkuz halinde olmasını amaçladıklarını kaydetti.

DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-12-13 13:02:15



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