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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rakibini 5 golle evine gönderdi

İHA

Rakibini 5 golle evine gönderdi

BAL liginde şampiyonluk hedefleyen Viranşehir Belediyespor, ligin güçlü ekiplerinden Siverek Belediyespor’u 50 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. Bölge 1. Grupta zirve mücadelesi veren Viranşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Siverek Belediyespor’u ağırladı. Yeni ilçe stadında oynanan maçı, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Zekerya Baran, Belediye Meclis üyeleri, Şanlıurfa ASKF Başkanı Adnan Yükselir ve çok sayıda taraftar izledi. Taraftar desteğini arkasına alarak maça hızlı başlayan ev sahibi Viranşehir Belediyespor, birinci dakikada Abdullah Berat Demir’in attığı golle 10 öne geçti. Maçın 25. dakikasına konuk ekipten Volkan Bekçi kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Rakibin eksik kalmasını fırsata çeviren ev sahibi ekibin farkı artırma çabası sonuç vermeyince ilk yarı 10 tamamlandı.
Zevkli ve çekişmeli geçen maçın ikinci devrenin 55. dakikasında Viranşehir Belediyespor’dan Vedat Taşdemir gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu dakikadan sonra ataklarını daha da arttıran Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın 66. dakikasında ikinci yarıda oyuna giren Sercan Tunç’un attığı golle farkı ikiye çıkardı. Müsabakanın 81. dakikasında ev sahibi ekip İbrahim Talay’ın attığı golle 30 öne geçti.
Maçın 86. dakikasında sahneye çıkan Sercan Tunç, kendisinin 2’nci takımının 4’üncü golünü kaydetti. Gole doymayan Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın 89. dakikasında Recep Çoban’ın attığı golle durumu 50 yaptı. Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi ekip, sahadan 50 galibiyetle ayrıldı.
Maçın ardından soyuna odasına inen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, alınan farklı galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Şampiyonluk yolunda Siverek Belediyespor gibi güçlü bir takibi 50 yenmenin çok önemli olduğunu belirten Başkan Ekinci, 3. lig hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
Takımına bundan sonraki maçlarda başarılar dileyen Başkan Ekinci, uzun süren 3. lig hasretine bu sezon son vereceklerini kaydetti. Alınan galibiyetle puanının 13’e çıkarıp, 3’üncü sıraya yerleşen Viranşehir Belediyespor, haftaya Malatya Pütürge Belediyespor’a konuk olacak.

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