Gaziantep’ten Şanlıurfa’ya vatan toprağı teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen “Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri” kapsamında, Gazi şehrin savunmasında kanlarını, canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle anmak amacıyla, şehitlerin kanının bulunduğu bir avuç toprak ve şanlı Türk Bayrağı Şanlıurfa’ya ulaştırıldı.

Görevli öğretmen Ökkeş Aytulu ve öğrenci Barış Özsincan tarafından Şanlıurfa’ya getirilen bayrak ve toprak, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül’e teslim edildi. Aytulu ve Özsincan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kanla sulanmış 81 ilinin her karış toprağını, Gaziantep’ten getirdikleri bir avuç toprakla buluşturduklarını ifade ederek, Gazianteplilerin selamlarını da Şanlıurfalılara ilettiler.

Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturan kurtuluş mücadelesine moral kaynağı olduğunu hatırlatan Vali Yardımcısı Yasin Akgül, “Kurtuluşunun 100’üncü yılında Gaziantep toprağının tüm Türkiye ile buluşması çok manidardır. Toprağın vatan olduğunu, hürriyet ve bağımsızlık ateşimizin sönmediğini tüm Türkiye’ye tekrar hatırlatan kardeş şehrimiz Gaziantep’in kurtuluşunu tebrik ediyorum” diye konuştu.

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