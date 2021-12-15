Selva'yı bıçaklayarak öldüren şüpheli, tutuklandı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA'da evlilik teklifini reddeden 1 çocuk annesi Selva El Hinedi'yi (22) bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Suriyeli Ayad El Hasan (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriye'den 9 yıl önce Türkiye'ye gelerek Şanlıurfa'ya yerleşen Selva El Hinedi'yi, evlilik teklifini reddettiği için sokakta ortasında bıçaklayarak öldüren ve kaçma hazırlığı yaptığı sırada saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alınan Suriyeli Ayad El Hasan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayad El Hasan, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Bu arada Ayad El Hasan ile öldürülen Selva'nın 5 ay nişanlı kaldıkları ortaya çıktı. Selva'nın uyuşturucu kullandığı için Ayad El Hasan'dan ayrıldığı ve yeniden barışma teklifini kabul etmediği belirtildi. Selva'nın 4 yaşındaki çocuğunun ise ailesine teslim edildiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-12-15 11:21:51



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