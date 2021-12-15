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Şanlıurfa´da, boş arazide kadın cesedi bulundu

DHA

Şanlıurfa´da, boş arazide kadın cesedi bulundu


Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Ceylanpınar ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulundu.
Ceylanpınar'da kırsal bölgede hayvan otlatan çobanlar, boş arazide hareketsiz yatan bir kadını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybeden ve cesedi çürümeye başlayan kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, üzerinden kimlik çıkmayan kadının kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Ceylanpınar Şafak SAĞ
2021-12-15 18:07:21

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