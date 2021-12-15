Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesi otoyol ayrımında meydana geldi. Mustafa Çepik’in kullandığı 01 PK 733 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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