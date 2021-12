Baydilli liseli öğrencilerle biraya geldi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli liseli öğrencilerin kariyer günleri etkinliğinde bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.

Eğitime önem veren ve her fırsatta öğrencilerle bir araya gelen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi’nin kariyer günleri etkinliğine katılarak öğrencilerle buluştu. Programda bir söyleşi gerçekleştiren Başkan Baydilli, öğrencilere iyi eğitim almanın ve kitap okumanın öneminden bahsetti. Söyleşide gençlerin eğitimine katkı sağlamak için ilçeye kazandırdıkları okuma salonları ve bilim merkezinden bahseden Başkan Baydilli, bunun yanında okulların da her zaman yanında olduklarını, eğitim materyalleri konusunda destek sağladıklarını dile getirdi. Baydilli, “Şanlıurfa Türkiye’nin en geç nüfusuna sahip olduğu için biz bu gençliği değerlendirmek ve en iyi şekilde eğitim alarak topluma faydalı bireyler olmalarını istiyoruz. Biz her mahalleye okuma salonu kazandırmaya çalışıyoruz, bu bizim asli görevimiz değil ama biz gelecekte gençlerimizin iyi konumlara gelip ülkeye hizmet etmesi için bunları yapıyoruz. Ben 7 yaşından beri medresede okuyordum ve İslam dininde, ‘İnsanın en hayırlısı başkasına faydası olandır’ sözüne bakarak insanlara nasıl faydalı olabilirim diye düşündüm ve uğraştım. Halen de bunun için çalışıyorum, bir insanın yüzünü güldürebiliyorsak, memnun edebiliyorsak bu çok değerlidir. Biz her zaman gençlerimizin yanında olup onların eğitim, spor vb. faaliyetlerinde destek olup kendilerini en iyi şekilde yetişmelerine katkı sunmak istiyoruz. Ben tüm gençlerimize zihin açıklığı ve güzel bir gelecek diliyorum. Bugün burada öğrencilerle, genç beyinlerle bir araya geldiğim için çok mutlu oldum” dedi.

Baydilli söyleşide öğrencilerin sorularını da yanıtlarken, öğrencilerle ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekindi.

