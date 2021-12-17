Şanlıurfa’da yoğun sis

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Şanlıurfa’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Şanlıurfa’nın belli bölgelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kentin kuzey bölgeleri ile yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren sis, ulaşımı da etkiledi. Sürücüler yoğun sis nedeniyle trafikte ilerlerken sis farlarını yaktı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kentte, sisin etkisi ilerleyen saatlerde sona erdi.

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