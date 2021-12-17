Başkan Beyazgül, Harran Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Harran Üniversitesi Bilim ve İnovasyon Kulübü ile Gastronomi Kulübü iş birliğinde ‘Yerel Kalkınmada Gençlerin Rolü’ söyleşisi yapıldı.

Harran Üniversitesi Eyyübiye Yerleşkesi Mehmet Akif Ersoy konferans salonunda gerçekleşen programa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Denek, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ragıp Terzi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde ilk olarak Aşçılık bölümü gösteri servisi dersinde sokak lezzetleri temalı programa katılan Beyazgül, öğrencilerin yaptığı sokak lezzetleri ikramlarının tadına baktı. Yapılan etkinlik sonrasında Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’na geçen Beyazgül, Öğretim Görevlisi Dr. Aziz İlgazi’nin moderatörlüğündeki söyleşiye katıldı. Panel, Bilim ve İnovasyon Kulübü ve Gastronomi Kulübü başkanlarının teşekkür konuşmalarıyla başladı.

Teşekkür konuşmalarından sonra açış konuşmalarına geçildi. Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Denek ve Sosyal Bilimler Fakültesi Müdürü Doç. Dr. Ragıp Terzi birer açış konuşması gerçekleştirdiler.

Açış konuşmasında, böyle güzel programları gerçekleştirdikleri için Üniversite kulüplerine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, “Bilim ve İnovasyon Kulübü ile Gastronomi Kulübü işbirliğiyle yapılan çalışma, meyvesini güzel bir şekilde verdi. Burada emeği geçen başta hocalarımıza ve kulüplerdeki tüm görev alan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle çalışmaların devamının yapılmasını da bekliyoruz. Tüm kulüplerimize, bu tür etkinliklerde katkı vermeye her zaman hazırız. Başkanımız üniversitemizdeki birçok çalışmalarımızda hep yanımızda oldu. Bizimle güç birliği yaparak kampüslerimizde hizmetleriyle bizimle olmaya devam etti. Buradaki yolların yapımı, çevrenin güzelleştirilmesi ve Veteriner Fakültesi Hastanemizin devreye girmesiyle ildeki hayvanların Veteriner Fakültemizce rehabilite edilmesi gibi birçok kavramda Büyükşehir Belediyemiz ile İlçe Belediyemizle beraber hareket ettik. Çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurunuzda çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Aziz İlgazi’nin moderatörlüğünü yaptığı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün konuk olduğu panele geçildi.

Panelde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yaptığı sunumda, “ Gençler, ülkemiz ve şehrimiz sizinle daha da güçlü olacaktır. Bilişim konusu dünyayı değiştiren insanları değiştiren bir konudur. Gençliğin elindeki gücümüzü kullanmamız gerekir. Teknoloji kavramlarını hep gündemde tutup, gençlerin teknolojiyi kullanmasına imkanlar sağlamalıyız. Genç fikirler, genç düşünceler bizim gayretimize ayrı bir şevk katıyor. Hiçbir mazeret, başarının önünde engel değildir. O engeller nasıl açılır ne ile açılır bunları konuşmak gerekiyor. Ben de bu toplantıları çok önemsiyorum. Gençler söz konusu olunca farklı bir heyecan duyduğumu ve severek geldiğimi söylemek istiyorum. Beni burada ağıladığınız için hepinize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Öğrencilerin soruları ile devam eden programın bitiminde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ragıp Terzi, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e sembolik okul diplomasını takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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