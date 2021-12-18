Şanlıurfa'da tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, seyyar satıcının sattığı son kullanma tarihi geçmiş 500 paket hediyelik çikolata paketine el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Atatürk Bulvarı üzerinde bir seyyar satıcının sattığı çikolata paketlerini inceledi. İnceleme sırasında, son kullanma tarihi 3 ay geçmiş 500 adet hediyelik çikolata paketlerinin üzerine yeniden düzenlenmiş tarih etiketi yapıştırıldığını fark eden ekipler, ürünlere el koydu. Ürünler, imha edilmek üzere zabıta aracına yüklendi. Seyyar satıcıya ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.