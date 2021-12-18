Kamyon ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Müslüm B. idaresindeki 27 ABP 566 plakalı Opel marka otomobil ile Adem Ç. yönetimindeki 07 LRU 64 plakalı Ford marka kamyon çarpıştı. Kazada sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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