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Siverek’te 2 gündür kayalıkta mahsur kalan gezgin genç kurtarıldı Çıktığı kayalıklarda mahsur kalan gezgini AFAD ekipleri kurtardı

İHA

Siverek’te 2 gündür kayalıkta mahsur kalan gezgin genç kurtarıldı Çıktığı kayalıklarda mahsur kalan gezgini AFAD ekipleri kurtardı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gezmeye gelen Adanalı gezgin, 2 gündür mahsur kaldığı kayalıkta AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre, yürüyerek ve otostop yaparak Türkiye’nin değişik yerlerini gezen Adana nüfusuna kayıtlı ve isminin Alp Ertunga Çolak olduğunu söyleyen genç, Siverek Mezra Kırsal Mahallesinde bulunan dağlık ve kayalık alanda kamp kurdu. Çıktığı kayalıkta mahsur kalan genç yanında telefon olmadığından dolayı da yardım çağrısında da bulunamadı.
2 gün sonra balıkçılar fark etti
Mahsur kaldığı yerde 2 gün boyunca aç ve susuz kalan genç, Fırat nehrinde balık tutan balıkçıları fark etmesi üzerine bağırarak yardım çağrısında bulundu. Balıkçılar talihsiz genci halsiz ve bitkin halde buldu. Balıkçılar genci mahsur kaldığı yerden kendi imkânlarıyla çıkaramayınca, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler ip yardımıyla gencin mahsur kaldığı yere indi. Yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucu, genç mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.
Gezmek için buraya geldiğini ve 2 gündür mahsur kaldığını söyleyen Alp Ertunga Çolak,” Ben ülkemi geziyorum, burayı gördüm biraz tırmana bilirmiyim dedim, biraz yapabildim ama sonra mahsur kaldım. Heyecan olsun diye değil, herkes yapabiliyor, bende yapabilirim dedim ama işte mahsur kaldık. Yolculuğuma Adana’dan başladım, kısmetse buradan Diyarbakır’a gitmeyi amaçlıyorum.”
Herkesten özür diledi
Kendisini kurtarmak için seferber olan herkese teşekkür eden genç, “ Buraya beni kurtarmak için gelen askerimiz, AFAD, itfaiye, gazetecilere teşekkür ediyorum ve herkesten de özür diliyorum. Bu saate ailelerinizin yanınızda olmanız gerekirken, işte bizim bir mazeretimiz nedeniyle buradasınız, bununda üzüntüsünü yaşamaktayım” dedi
Mahsur kalan genci farK eden balıkçılardan Ahmet Kılıç,” Arkadaşı balıkçılar olarak bulduk, yanına geldik teselli etmeye çalıştık. Olay yerine jandarma ekiplerini çağırdık, daha sonra AFAD geldi, İtfaiye geldi arkadaşların yardımıyla çıkardık” diye belirtti.
Kurtarma çalışmasına katılan Mahalle sakinlerinden İbrahim Akçiçek’te,” Şuanda burada mahsur kalan arkadaşımız Adanalı olduğunu söylüyor. Türkiye’yi dolaşmak istemiş, buraya da Adıyaman’dan yürüyerek gelmiş. Yol üstünde Jandarma kendisine bir battaniye veriyor, oda o battaniyeyle buradan geçerken, bu dağlık alana geliyor. Kendisinin eski bir sporcu olduğunu söylüyor. Gittiği kayalığa inmek bir hayli zor ve 2 gündür orada olduğunu söylüyor. 2 gündür burada yağmurda yağdığı için, yanında ki battaniyede ıslanmış, kendisi de ıslanmış durumda, aç ve susuz. Açlıktan dolayı ayakları tutmuyor, bitkin durumda” diye konuştu.
Gezgin genç mahsur kaldığı yerden kurtarıldıktan sonra, yakılan ateşin önünde ısınmaya çalıştı. Sağlık ekibi, itfaiye ve jandarmanın yardımıyla yaklaşık 2 kilometre sedye üzerinde taşınarak, ambulansa ulaştırılan genç, tedavisi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, kontrol altına alındı.

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