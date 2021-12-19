Akaryakıt yüklü tanker devrildi, uzun trafik kuyruğu oluştu

SiverekDiyarbakır karayolunda yağış nedeniyle kontrolden çıkan akaryakıt tankeri devrildi, kaza nedeniyle yaklaşık 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde SiverekDiyarbakır karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Diyarbakır’a doğru seyir halinde bulunan 33 AYD 54 plakalı akaryakıt yüklü tanker yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kayarak, yol ortasına devrildi. Kaza nedeniyle SiverekDiyarbakır istikametindeki karayolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, 5 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerinde olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ve trafik ekipleri yeni bir kazanın oluşmaması için karayolunda güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye aracın elektrik aksanlarını keserek, bir patlamanın olmaması için tedbir aldı.

Olay yerine çağrılan çekici ile tanker karayolundan çekildikten sonra, SiverekDiyarbakır karayolu kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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