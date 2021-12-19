Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,(DHA)ŞANLIURFA'da alacak kavgasında iki grup taş ve sopalarla birbirine saldırdı. 1 kişinin yaralandığı kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Eyyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup alacak nedeniyle tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada taşın isabet ettiği İsmail Kaya, yaralandı. Olay yerindeki bir otomobil de atılan taşlar nedeniyle hasar gördü. Kavga, ihbarla gelen polisin müdahalesi ile sonra erdi. Yaralanan Kaya ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-12-19 16:31:38



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