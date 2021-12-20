Karaköprü kırsalında yol çalışması

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerdeki yollara stabilize malzeme serimi çalışması yaparak kış aylarında yolların çamura mahkum olmasını engelliyor.

Karaköprü Belediyesi kırsal mahallelerdeki köy içi yol yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Gazibey Kırsal Mahallesinde yaptığı stabilize malzeme serimi çalışmasıyla mahalledeki yolları çamurdan kurtardı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların kış aylarında çamurlu yollarda sorun yaşamamaları için köy içi yolların yapıldığını söyledi.

Baydilli, "Karaköprü'müzün her köşesinde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz. Kırsal hizmetler ekibimiz, yağışlı havalar artmadan yollarında problem olan köylerde stabilize malzeme serimiyle yolları yenilemek için yoğun mesai harcıyor. Bozulan yollarımızın tamamında program dahilinde çalışma yapıyoruz, Gazibey Kırsal Mahallemizde de köy içi yollarımızı çamurdan arındırdık. Biz kırsal ve merkez ayrımı yapmadan vatandaşlarımıza hizmet etmek için durmadan yorulmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerinde kulandı.

Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri program dahilinde yolları deforme olan kırsal mahallelerde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

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