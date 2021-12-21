Şanlıurfa´da akaryakıt istasyonunda yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, akaryakıt istasyonunda yakıt pompasındaki ani voltaj değişikliği nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyeciler ile istasyon çalışanlarının müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonunda, sabah saatlerinde yangın başladı. İddiaya göre, yakıt pompasında meydana gelen ani voltaj değişikliği nedeniyle yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler ile istasyon çalışanlarının müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Akaryakıt istasyonunda yangın nedeniyle hasar meydana geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-12-21 11:17:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.