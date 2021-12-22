Sağlık Bakanı Koca, Şanlıurfa’da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştiriyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere, korona virüs aşılanma oranı en düşük illerden biri olan Şanlıurfa’ya geldi. Uçakla Gap Havalimanına inen Bakan Koca’yı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin karşıladı. Şanlıurfa Valiliğini ziyaret edecek olan Bakan Koca, daha sonra bir hastaneyi ziyaret edip Harran Üniversitesinde öğrencilerle buluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.