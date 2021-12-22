Şanlıurfa´da, sahte içkiden ölüm

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA´da evinde yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan İmam Demir (56) hayatını kaybetti.
Kısas Mahallesi'nde 2 çocuk babası İmam Demir, evinde hazırladığı sahte içkiden içtikten sonra fenalaştı. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası İmam Demir´i, ambulansla hastaneye kaldırdı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakımda tedaviye alınan Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demir´in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-12-22 21:10:00
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