Siverek’te 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, toplamda 10 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Karpuzcu ve Konurtepe kırsal Mahalleri yakınlarında meydana gelen kazalarda E.H.K. (6), M.K. (4), F.G. (43), M.B. K. (25), A. K. (49), M. E. (39), S.K. (3), D.K. (23) Y.K. (27) ve B.K. (54) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her 2 kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.