Siverek’te 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada, toplamda 10 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Karpuzcu ve Konurtepe kırsal Mahalleri yakınlarında meydana gelen kazalarda E.H.K. (6), M.K. (4), F.G. (43), M.B. K. (25), A. K. (49), M. E. (39), S.K. (3), D.K. (23) Y.K. (27) ve B.K. (54) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, her 2 kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.