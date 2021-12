Şanlıurfa 2. Amatör Ligi kura çekimi yapıldı

Şanlıurfa 2. Amatör Lig futbol müsabakalarının kura çekimleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün katılımlıyla Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında yapıldı.

Şanlıurfa 2. Amatör Lig futbol müsabakalarının kura çekimleri Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) binasında gerçekleştirildi. Kura çekimine Başkan Beyazgül’ün yanı sıra Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Şanlıurfa ASKF Başkanı Adnan Yükselir, Hilvan Belediye Başkan Yardımcısı Cenap Torgut ile 2. Amatör Ligde mücadele eden takımların yöneticileri katılım sağladı.

”Hiçbir başarı tesadüf değildir”

Kura çekimi öncesi konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa’nın gençliğine destek vermeye, onlara güvenmeye devam edeceğiz” dedi.

Başarılı olabilmek için çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Başkan Beyazgül “ Hiçbir başarı tesadüf değildir diyerek bir sporcunun başarıyı yakalayabilmesi için neler yapması gerektiğini aktararak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ve tüm ilçe belediyelerinin kapıları gençlerimize açıktır” diye konuştu.

“Amatöre destek gençlere destek demektir”

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ise her zaman gençlerin yanında olduklarını belirterek kendisinin de sporcu geçmişinin olduğuna dikkat çekti. 2. Amatör Lig’e Bozova Belediyesi olarak sponsor olduklarını ifade eden Aksoy Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e de her zaman gençlerin yanında olduğu, desteklerini sürdürdüğü için teşekkürlerini iletti.

” Büyükşehir lokomotif görevi üstlenmiştir”

Şanlıurfa ASKF Başkanı Adnan Yükselir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu ve amatör ligler için bir lokomotif görevi gördüğünü söyledi. Yükselir,” Bugüne kadar maddi ve manevi olarak yanımızda olan her isteğimize çözüm odaklı yaklaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kuraya katılan 33 kulübün Şanlıurfa 2. Amatör Lig futbol müsabakalarının kura çekimleri gerçekleştirilerek ABCD gruplarında mücadele edecek takımlar belirlendi. Başkan Beyazgül tüm takımlara müsabakalarda başarılar diledi.

