Zabıta ekipleri tarihi geçen ürünleri imha etti

Halk sağlığını her şeyin önünde tutan Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde tüm market ve gıda satış ve üretimi yapan yerleri tek tek denetledi. Çeşitli adreslerde yapılan denetimlerde son kullanım tarihi geçen beyaz et, yumurta ve yağlara Zabıta ekipleri el koyarak imha etti.

Ceylanpınar ilçe genelinde yer alan marketlerin etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatlarının uyuşmadığı yönünde denetim yapan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kenti karış karış gezerek, halkın sağlığı ile oynayan ya da fahiş fiyat uygulamasıyla haksız kazanç sağlayanlara fırsat vermedi. İlçe genelinde denetimlerini sürdüren Zabıta ekipleri yaptıkları denetimde son kullanım tarihi geçen 50 kilogram beyaz et, 26 koli yumurta ve yağları imha edilmek üzere el koydu. Boş bir arazide el konulan beyaz et, yumurta ve yağları imha eden Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, ürün fiyatlarını, ürünün yer aldığı reyondaki fiyat etiketinin olup olmadığını denetleyerek, kurallara uymayanlara uyarı ya da ceza verirken, halk sağlığını koruyanları da tebrik etmeyi ihmal etmedi. Para kazanmak uğruna vatandaşların sağlığıyla oynayanlara müsaade edilmediğini ifade eden Ceylanpınar Belediyesi Gıda Teknikeri Abdulkadir Yalçın, “Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin son kullanım tarihlerine mutlaka bakmalarını, ayrıca tat ve görünüm bakımından bozuk olan ürünleri de Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

