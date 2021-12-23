Büyükşehir tekerlekli sandalye basketbolda galibiyet sevinci

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Ceylanpınar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile karşılaştığı maçta galip gelen takım oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Ceylanpınar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını kendi evinde ağırladı. 11 Nisan Spor Salonu’nda gerçekleşen karşılaşmada ev sahibi takım Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Takımı, rakibi Ceylanpınar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı karşısında üstün bir performans sergiledi. Birinci periyot 2123, ikinci periyot 913’lük skorla rakibi karşısında sahadan ilk yarı 3036’lık skorla ayrılan Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ikinci yarıya hızlı bir şekilde başladı.

Rakibi karşısında üstün bir performans sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, üçüncü periyotta skoru 1717 olarak tamamlarken dördüncü periyotta rakibi Ceylanpınar ekibine fark attı. Son periyotta rakibini 2516’lık skorla yenen Şanlıurfa ekibi sahadan 7269’luk skorla galip ayrıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, 25 Aralık Cumartesi günü Saat 12.00’de 11 Nisan Spor Salonunda Kıbrıs Vakıflar Spor Kulübü takımını ağırlayacak.

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