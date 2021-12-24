Düşen kurdan sonra marketlere etiket baskını Büyükşehir zabıtadan indirimli fiyat denetimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası büyük marketlerde fiyat denetimi yaptı. Denetimlerin yapıldığı marketlerde çay, şeker ve yağ gibi ürünlerde indirimler yapıldığı görülürken, son kullanma tarihi geçen ürünleri ise imha edilmek üzere el konuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Tüketici Zabıta Birimi ekipleri ile Ticaret İl Müdürlüğü, kent genelinde bulunan büyük marketlerde indirimli ürünlerin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatı ile harekete geçen zabıta ekipleri marketleri takibe aldı. Döviz kurundaki düşüş ile indirimlerin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etmek için denetim yapıldı.

Zabıta ekipleri yaptıkları kontrollerde çay, şeker, yağ ile bazı temizlik ürünlerinde yüzde 20 civarında indirim olduğunu belirledi. Fiyatların yüksek olduğu ve vatandaşlardan şikayet gelen marketlerde fatura karşılaştırması yapılacak. Fatura karşılaştırmasında fahiş fiyat tespiti halinde marketler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Yapılan denetimlerde Zabıta ekipleri ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti. Son kullanma tarihleri geçen ürünler toplanarak imha edilmek üzere el konuldu.

Tüketici Zabıta Birimi ekiplerinin, marketlerdeki fahiş fiyatın önüne geçmek amacıyla denetimlerini durmadan sürdüreceği belirtildi.

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