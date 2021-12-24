Eşini öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi (2)

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O ANLAR KAMERADA

Şanlıurfa'da, aile sağlığı merkezi bahçesinde Baran çiftinin öldüğü olayın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde; Meral Baran, 6 aylık çocuğunu aşı yaptırdıktan sonra pusete koyup eve gitmeye hazırlandığı sırada dışarıda bekleyen Mehmet Şah Baran ile karşılaşınca kaçmaya çalışırken eşinin tabancayla peş peşe ateş ettiği anlar yer aldı. Meral Baran'ın düşmesinin ardından ateş etmeye devam eden Mehmet Şah Baran'ın daha sonra başına dayadığı tabancayla yaşamına son verdiği görüntüler de kameraya yansıdı. Yaşanan olayın ardından Baran çiftinin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, 6 aylık bebek ise Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2021-12-24 18:22:29



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