Yola saçılan elmaları, askerler elleriyle topladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kamyonet kasasından yola savrulan elmaları, o esnada yoldan geçen askerler topladı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine sabah erken saatlerinde bir pazarcı halden aldığı meyve ve sebzeleri kamyonetle pazara götürdüğü sırada, kamyonet kasasında bulunan elma kasalarından bir kaçı yola düştü. Kasalarda ki elmalar yola saçıldı. O sırada yoldan geçen askerler durumu fark etmeleri üzerine, trafiği durdurarak, yola saçılan elmaları bir bir toplayıp kasalara doldurdu.

O, anaları bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti.

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