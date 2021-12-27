BAL Ligi'nde Viranşehir fırtınası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BAL Ligi'nde Viranşehir fırtınası

İHA

BAL Ligi'nde Viranşehir fırtınası

BAL liginde mücadele eden Viranşehir Belediyespor, ligin güçlü ekiplerinden Malatya İdmanyurduspor’u 30 mağlup ederek, zirve takibini sürdürdü.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3. Bölge 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Viranşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Malatya temsilcisi İdmanyurduspor’u ağırladı.
Yeni ilçe stadında oynanan maçı, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin, Şanlıurfa ASKF yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi. Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, maçın 30. dakikasından sonra protokol tribününden ayrılıp, taraftarların arasında maçı seyretti. Taraftarlar, Ekinci’nin bu hareketine karşılık ‘Büyük Başkan’ tezahüratlarıyla karşılık verdi.
Taraftar desteğini arkasına alarak maça hızlı başlayan ev sahibi Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın 24. dakikasında takım kaptanı İbrahim Talay’ın attığı golle ilk devreyi 10 önde tamamladı. Zevkli ve çekişmeli geçen ikinci devrenin de üstün oynayan tarafı Viranşehir Belediyespor, 85. dakikada Sercan Tunç’la farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip Viranşehir Belediyespor, müsabakanın 89. dakikasında Sercan Tunç’un kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Müsabakanın uzatma dakikalarında ev sahibi ekipten sahneye çıkan Emre Taşkoparan, farkı 3’ çıkararak maçın skorunu tayin etti. Maçın ardından soyuna odasına inen Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, alınan farklı galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Şampiyonluk yolunda ligin güçlü ekiplerinden Malatya İdmanyurduspor’u 30 yenmenin çok önemli olduğunu belirten Ekinci, 3. lig hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Takımına bundan sonraki maçlarda başarılar dileyen Ekinci, yolun sonu 3. lig olduğunu kaydetti.
Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Serhat Gümştaş ise, karşılaşmadaki mücadele ve alınan farklı galibiyetten dolayı takımını tebrik ederek, galibiyeti takıma büyük destek veren başta Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci olmak üzere tüm ilçe halkına armağan ettiğini söyledi.
Alınan galibiyetle puanını 19’a çıkararak 2’inci sıradaki yerini koruyan Viranşehir Belediyespor, ligin ikinci devresinin ilk haftasını bay olarak geçirecek.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 3.Bölge 1.Grup maçlarının ikinci yarısı 30.01.2022 tarihinde oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evliyalar şehri Bursa’da Şanlıurfa rüzgarı esti
YEREL HABERLER Evliyalar şehri Bursa’da Şanlıurfa rüzgarı esti
Sarıkamış şehitlerini anmak için bin 910 rakımlı, karla kaplı Karacadağ’a çıktılar 90 bin şehit için 90 sporcu Karacadağ’a çıktı
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitlerini anmak için bin 910 rakımlı, ...
Harran Üniversitesi yerli İHA üretecek
YEREL HABERLER Harran Üniversitesi yerli İHA üretecek
Meslek öğrenen kadınlardan Başkan Canpolat’a teşekkür
YEREL HABERLER Meslek öğrenen kadınlardan Başkan Canpolat’a teşekkür
Kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu Kaza sonrası ortalık karıştı Polis kavga edenleri biber gazı sıkarak ayırdı
YEREL HABERLER Kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu Kaza ...
Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
Eyyübiye millet bahçesinde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye millet bahçesinde çalışmalar sürüyor
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 5 yaralı
Gelişim Üniversitesi'nden Şanlıurfa'da rehber öğretmenlere yönelik seminer
YEREL HABERLER Gelişim Üniversitesi'nden Şanlıurfa'da rehber ...
Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Siverek’te trafik kazası: 5 yaralı
Mithat Sancar’ın Şanlıurfa mitingine ilgi azdı
YEREL HABERLER Mithat Sancar’ın Şanlıurfa mitingine ilgi azdı
Yola saçılan elmaları, askerler elleriyle topladı
YEREL HABERLER Yola saçılan elmaları, askerler elleriyle topladı
Şanlıurfa’da çay, kahye ve semt pazarında fiyat denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da çay, kahye ve semt pazarında fiyat ...
Şanlıurfa’da fahiş fiyat denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da fahiş fiyat denetimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.