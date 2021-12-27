Şanlıurfa´da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu (2)

SOYGUN KAMERADA
Şanlıurfa'da, Yenişehir Mahallesi'nde 1 ay önce açılan kuyumcu dükkanında soygun, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içeri giren 2 şüpheliden birinin tüfekle kuyumcuyu tehdit ederken, diğerinin ise vitrindeki altınları çantaya doldurduğu görüldü. Çekmecelerde bulunan altınları da çantaya koyan şüpheliler kaçtıktan sonra kuyumcu, dışarı çıkıp yardım istiyor.
Yeni açıldığı için iş yerinde, kentte kuyumcularda zorunlu olan panik butonu bulunmadığı belirtildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-12-27 13:45:57
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