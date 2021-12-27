Şanlıurfa´da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOYGUN KAMERADA

Şanlıurfa'da, Yenişehir Mahallesi'nde 1 ay önce açılan kuyumcu dükkanında soygun, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içeri giren 2 şüpheliden birinin tüfekle kuyumcuyu tehdit ederken, diğerinin ise vitrindeki altınları çantaya doldurduğu görüldü. Çekmecelerde bulunan altınları da çantaya koyan şüpheliler kaçtıktan sonra kuyumcu, dışarı çıkıp yardım istiyor.

Yeni açıldığı için iş yerinde, kentte kuyumcularda zorunlu olan panik butonu bulunmadığı belirtildi.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-12-27 13:45:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.