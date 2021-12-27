Otomobillerin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Suruç'un Aligör Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen otomobil, 'U' dönüşü yapmak isterken, başka bir otomobile çarptı. Otomobiller savrulup, tali yola sürüklendi. Maddi hasarlı kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-12-27 16:42:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.