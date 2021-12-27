Haliliye Belediyesi gençleri sporla tanıştırıyor

Haliliye Belediyesi tarafından açılan kış spor okullarında spor alışkanlığı kazanan kursiyerler, gençliğe önem veren ve yanlarında olan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açılan kış spor okulları, gençlerin hedeflerine ulaşmasında yardımcı oluyor. Her alanda gençlerin yanında olan Başkan Mehmet Canpolat’ın pozitif ayrımcılık tanıdığı gençlerin spor alışkanlığı kazanması amacıyla Haliliye Belediyesi Sabiha Özlek Spor Salonunda açılan voleybol kursu, uzman eğitmenlerin nezaretinde devam ediyor. Kursa katılan gençler, eğitmenlerinin eşliğinde teknik ve taktik konusunda eğitimler alarak, bu alanda kendilerini geliştiriyor. Haliliye Belediyesi bünyesindeki kurs sayesinde sporla tanıştıklarını kaydeden gençler, kendilerine sunulan imkan ve pozitif ayrımcılıktan dolayı Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkürlerini ilettiler.

Haliliye Belediyesi tarafından açılan kış spor okullarına kayıtlar devam ederken, vatandaşların belediyenin iletişim merkezini arayarak bilgi alabilecekleri kaydedildi.

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