Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist yakalandı

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Suriye'den Türkiye’ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Bir terör örgütü üyesinin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemleri artırdı. Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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