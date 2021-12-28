Şanlıurfa´da `Uludere´ protestosu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞIRNAK´ın Uludere ilçesinde 34 kişinin öldüğü hava saldırısı, olayın 10'uncu yıl dönümünde Şanlıurfa´da HDP ve DBP üyeleri tarafından protesto edildi.
Şanlıurfa´da Emek ve Demokrasi Platformu üyesi 30 kişilik grup, 28 Aralık 2011 tarihinde hava saldırısında 34 kişinin öldüğü olayı protesto etti. Grup adına konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, saldırıyı kınayarak, olayın sorumlularının yangılanmadığını belirterek, "Biz adaleti sağlayacağız ve her şeye rağmen barış istiyoruz. Onurlu bir mücadele sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-12-28 15:46:03
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