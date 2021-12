İlçe jandarma komutanlarından Yalçınkaya’ya ziyaret

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kendisine ziyarette bulunan ilçe jandarma komutanlarına her zaman yanınızdayız mesajı vererek “Kendilerine görevlerinde başarılar diliyoruz” dedi.

İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Mustafa Elgün, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Teğmen Duran Şahin, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya’ya iadeyi ziyarette bulundu. Yalçınkaya’nın makamında gerçekleşen ziyarette, ilçenin asayiş durumu ve yapılan çalışmalar konuşuldu. Komutanlar ziyaretin anısına Yalçınkaya’ya Kuranı Kerim ve Nutuk hediye etti.

“Her konuda yanlarındayız”

Yalçınkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Akçakale'nin güvenliği, geleceği buradaki asayişin sağlanması noktasında kardeşlerimizin canla başla gece gündüz gayretleri var. Canımız, malımız, her şeyimiz onlara emanet. Onlar da bu şuurla sınırın sıfır noktasında vatanın müdafaasını, memleketin bekasının mücadelesini hep birlikte yapıyorlar. Biz her konuda yanlarındayız. Allah yollarını bahtlarını açık etsin, kazadan beladan saklasın” diye konuştu.

Yalçınkaya da komutanlara günün anısına hediye takdim etti.

