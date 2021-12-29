Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenmesi: 1ölü

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Şanlıurfa’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dedeosman Mahallesinde meydana geldi. Evde Hüseyin Toprak’ın hareketsiz halde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Eve giden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Toprak’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Toprak’ın cenazesi işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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